В сети показали, как выглядит резиденция Санта-Клауса без снега летом: рекордная жара в этом году

В городе Рованиеми в Финляндии, расположенном за Полярным кругом, температура воздуха достигла наивысшей отметки в 31 °C. В этих местах находится знаменитая резиденция Санта Клауса.

Об этом 16 июля сообщили журналисты медиа Metro. Середина июля — традиционно самый теплый период в регионе. Обычная температура здесь около 20°, сейчас фиксируют рекордные показатели.

Реклама

Рованиеми - один из крупных северных городов Финляндии, расположенный недалеко от Полярного круга. Считается столицей сказочной новогодней Лапландии.

Температура воздуха в Финляндии сейчас 31 градус, при обычной 20 / Фото: REUTERS

Сейчас Финляндия находится в условиях жары, и в понедельник зафиксировали самую высокую температуру лета — 32,4°C. В Финском метеорологическом институте прогнозируют, что жара продлится еще несколько дней.

«Мне нравится. Горячо. Но здесь так жарко бывает нечасто. Я несколько недель путешествовал по Европе с друзьями, там было очень жарко. Мы думали, что вернемся в Финляндию и наконец освежимся — как всегда. Но нет — здесь такая же жара, как и на юге», — цитирует медиа местного жителя Тойво Койву