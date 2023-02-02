В Эстонии установили гигантскую скульптуру Зеленского в образе статуи Свободы 2 февраля, 10:36 Жители Тырвы хотят, чтобы статуя оставалась в парке до победы Украины (Фото:Кая Каллас/Instagram)

В Эстонии появилась гигантская песчаная скульптура президента Украины Владимира Зеленского в образе американской статуи Свободы.

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Об этом рассказала у себя в Instagram премьер-министр страны Кая Каллас, опубликовав соответствующее фото.

Монумент был установлен в парке Свободы в городе Тырва.

«Признаки симпатии эстонского народа к Украине можно найти по всей стране — кто плетет сетки, кто делает траншейные свечи, кто помогает другими способами. Община Тырва построила Парк Свободы, в центре которого возвышается гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского», — написала Каллас.

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Она также добавила, что, несмотря на не самый прочный материал, из которого выполнена статуя, местные жители хотят, чтобы она оставалась в парке до окончательной победы Украины над РФ.