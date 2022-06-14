Чтобы не воевать. В Донецкой области оккупанты пытались сдать на металлолом собственный комплекс ПВО

14 июня, 15:09
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Не захотели воевать против ВСУ (Фото:ГУР/Telegram)

Не захотели воевать против ВСУ (Фото:ГУР/Telegram)

В Донецкой области российские военные пытались сдать комплектующие к своим системам ПВО. Об этом сообщило главное управление разведки МО Украины.

Захватчики сняли с боевых машин Тор-М2У блоки управления и решили продать его в пункте приема металлов. Так они хотели избежать передовых позиций, сделав свою технику небоеспособной, но потерпели неудачу.

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«В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемной, которая сразу сообщила о «бизнесменах» в так называемый «МГБ ДНР», — пишет пресс-служба разведки.

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты-«бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Напомним, что ранее российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это непосредственно у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию. Фото поделился фонд Вернись живым.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Донецк Оккупант ПВО

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