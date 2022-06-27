«Боролся за Донбасс до последнего». Вконтакте хоронят «дээнэровца», но на фото актер Райан Гослинг

27 июня, 14:22
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Ла-Ла-Ленд превратился в До-До-Донбасс (Фото:Вконтакте)

Ла-Ла-Ленд превратился в До-До-Донбасс (Фото:Вконтакте)

В одном из сепаратистких сообществ российской соцсети Вконтакте [запрещена в Украине -ред.] «поминают» какого-то российского военного, который «умер в бою против укрофашизма». Но к посту почему-то прикреплено фото канадского актера Райана Гослинга.

«Твоя семья не забудет тебя, ты наш герой! Царство небесное нашему герою!» — говорится в посте. Виглядит, будто имя попытались сделать хотя бы немного похожим, поэтому вместо Райан написали Роман. Ну, и Гослинг превратилось в Гуслеев.

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ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

В Сети украинцев наоборот порадовал этот пост.

https://www.facebook.com/helena.groppa/posts/pfbid02AUx5gsmPWu2E4Z1MxNUs2vt4M2J8z8UWHjcwp6b1kFv1HcZCqEkHGEF6RSVrcnJxl

Людей интересует, знает ли сам Гослинг, что он погиб на полях Донбасса?

https://twitter.com/moonlightyeahh/status/1541015758293110784

Отметим, что российская пропаганда не в первый раз использует фото голливудских звезд. Ранее в так называемом ЛНР на российском стенде с героями советской армии, воевавшими в Алчевске, Луганская область, разместили фото голливудского актера Джонни Деппа.

Также напомним, что российские пропагандисты во время концерта в честь Дня победы показали фото американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков жителей СССР, разведенных Второй мировой войной.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Донбасс Райан Гослинг Мемориал

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