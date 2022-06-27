«Боролся за Донбасс до последнего». Вконтакте хоронят «дээнэровца», но на фото актер Райан Гослинг 27 июня, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Ла-Ла-Ленд превратился в До-До-Донбасс (Фото:Вконтакте)

В одном из сепаратистких сообществ российской соцсети Вконтакте [запрещена в Украине -ред.] «поминают» какого-то российского военного, который «умер в бою против укрофашизма». Но к посту почему-то прикреплено фото канадского актера Райана Гослинга.

«Твоя семья не забудет тебя, ты наш герой! Царство небесное нашему герою!» — говорится в посте. Виглядит, будто имя попытались сделать хотя бы немного похожим, поэтому вместо Райан написали Роман. Ну, и Гослинг превратилось в Гуслеев.

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Фото: ВКонтакте

В Сети украинцев наоборот порадовал этот пост.

Людей интересует, знает ли сам Гослинг, что он погиб на полях Донбасса?

Отметим, что российская пропаганда не в первый раз использует фото голливудских звезд. Ранее в так называемом ЛНР на российском стенде с героями советской армии, воевавшими в Алчевске, Луганская область, разместили фото голливудского актера Джонни Деппа.

Также напомним, что российские пропагандисты во время концерта в честь Дня победы показали фото американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков жителей СССР, разведенных Второй мировой войной.



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