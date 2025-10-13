В Днепре мужчина украл тыкву из фотозоны и стал звездой соцсетей — момент сняли на видео

13 октября, 11:11
Мужчина украл тыкву из фотозоны (Фото: Adm_indus/Facebook)

В Днепре тематическая фотозона в сквере Усачева на левом берегу города привлекла внимание горожан. Все из-за мужчины, который украл оттуда огромную тыкву.

Об этом сообщило медиа Известно . Эту локацию местные жители обустроили собственноручно, ее украсив сеном и большими тыквами.

https://www.facebook.com/reel/2810807862434541?locale=ru_RU

Недавно неизвестные разбросали сено и повредили декорации, отмечает издание. Люди быстро все убрали и восстановили фотозону, однако вскоре снова случился инцидент.

Неизвестный мужчина взял тыкву с фотозоны, положил ее в тачку и пошел себе. Очевидцы пытались сказать ему, что его поступок неправильный, пишет Известно, однако тщетно.

