В Днепре тематическая фотозона в сквере Усачева на левом берегу города привлекла внимание горожан . Все из-за мужчины, который украл оттуда огромную тыкву.

Об этом сообщило медиа Известно . Эту локацию местные жители обустроили собственноручно, ее украсив сеном и большими тыквами.

Недавно неизвестные разбросали сено и повредили декорации, отмечает издание. Люди быстро все убрали и восстановили фотозону, однако вскоре снова случился инцидент.

Реклама

Неизвестный мужчина взял тыкву с фотозоны, положил ее в тачку и пошел себе. Очевидцы пытались сказать ему, что его поступок неправильный, пишет Известно, однако тщетно.