Хотели купить тепловизор. В Днепре дети продавали свои игрушки, а вырученные средства передали на ВСУ 5 сентября, 08:30 Иногда прохожие просто жертвовали средства (Фото:Общественное Днепр)

Дети из Днепра обустроили блокпост на своей улице, останавливали автомобили и предлагали людям приобрести их игрушки. Таким образом, они хотели собрать на тепловизор для ВСУ. Об этом пишет Общественное.

«Чтобы сделать блокпост, нам нужны были материалы, и мы решили найти шины. Эта большая шина послужила нам столом для продажи», – рассказал волонтер Артур. Идею с продажей игрушек детям предложили их родители.

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«Люди подходили, бросали и просто так, и покупали игрушки. Дети с самого утра и до 7, до 8 вечера сидели, домой не заходили, с самого утра и до вечера», – рассказала мать мальчика Юлия Стукалова.

12-летний Виталий, также присоединившийся к инициативе, рассказал, что дети не должны быть в стороне, когда в стране война. "Это помощь ВСУ, а ВСУ - это наша страна, они нас обороняют", - добавил он.

Сколько именно удалось собрать детям, они не знают, ведь банку не открывали, просто передали ее волонтерам. «Они сегодня пришли, и, говорят, мы собрали деньги, и мы хотим, это передать кому-то, кто будет собирать на тепловизор. И я теперь понимаю, что мне нужно привести сюда ребят, чтобы дети сами отдали ребятам эти деньги», — рассказала волонтер Оксана Чалова.

Фото: Общественное Днепр

На этом останавливаться ребята не планируют. Говорят, что продолжат продавать свои игрушки и передавать средства на ВСУ.

Напомним, что восьмилетний Юрий Напора со Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.

Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет, а десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен в помощь ВСУ.

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