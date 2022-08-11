Шутят, что это знак судьбы. В семье военных родилась тройня в день рождения Залужного 11 августа, 13:43 Мальчики родились раньше срока (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

В семье майорки и капитана Татьяны и Юрия Копец родилась тройня, и это произошло 8 июля — в день рождения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Родители мальчиков шутят о знаке судьбы — сыновья выберут их путь и тоже станут военными. Об этом сообщили на странице командования Объединенных сил ВС Украины.

Семью поздравил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«С начала полномасштабной агрессии россии против нашей страны, в столице появилось на свет более 6000 малышей, среди которых около ста двоен и одна тройня! Очень отрадно и знаково, что именно эта тройня рождена в нашей военной семье», — заметил военный.

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Командующий обратил внимание, что украинские военные отмечаются по всем направлениям — они мужественно и самоотверженно защищают Родину, помогают пострадавшим от последствий войны, участвуют в восстановлении критической инфраструктуры и, несмотря ни на что, находят время на любовь, женятся, рожают детей, продолжая казацкий род.

Марка, Святослава и Захара родители планируют вырастить настоящими патриотами своей страны и воспитать в них глубокую любовь к Родине.

Напомним, что в Киевской области работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузова. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube.

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