Шутят, что это знак судьбы. В семье военных родилась тройня в день рождения Залужного

11 августа, 13:43
Мальчики родились раньше срока (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Мальчики родились раньше срока (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

В семье майорки и капитана Татьяны и Юрия Копец родилась тройня, и это произошло 8 июля — в день рождения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Родители мальчиков шутят о знаке судьбы — сыновья выберут их путь и тоже станут военными. Об этом сообщили на странице командования Объединенных сил ВС Украины.

Семью поздравил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«С начала полномасштабной агрессии россии против нашей страны, в столице появилось на свет более 6000 малышей, среди которых около ста двоен и одна тройня! Очень отрадно и знаково, что именно эта тройня рождена в нашей военной семье», — заметил военный.

Видео дня
https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid0gabJt81S4NkQr8V3M9nVXLqv74Shd82UsoDTgcX3dwNhhHLzB5RZTEMz77c7ZR6Xl

Командующий обратил внимание, что украинские военные отмечаются по всем направлениям — они мужественно и самоотверженно защищают Родину, помогают пострадавшим от последствий войны, участвуют в восстановлении критической инфраструктуры и, несмотря ни на что, находят время на любовь, женятся, рожают детей, продолжая казацкий род.

Марка, Святослава и Захара родители планируют вырастить настоящими патриотами своей страны и воспитать в них глубокую любовь к Родине.

Напомним, что в Киевской области работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузова. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Роды Сергей Наев Валерий Залужный

Эксклюзивы НВ

Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Сюжет
Раскрыть тайну /
Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ
11 августа, 12:40
Ритейл/Недвижимость
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

11 августа, 10:21
Мнения
Употребление пяти порций в день и любого сочетания фруктов и овощей может продлить вашу жизнь. (Фото:Mae Mu/Unsplash)
Лучшие из лучших /
Семь фруктов, которые могут продлить вашу жизнь. Вы не замечаете скрытую пользу
11 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X