Безграничная жадность. В РФ мать и вдова убитого оккупанта «воюют» за его машину — видео 8 февраля, 13:48 Женщины получили денежную компенсацию, однако жадность все же взяла свое (Фото:pg21.ru)

Смерть члена семьи на войне против Украины уже давно превратилась для граждан РФ в уникальный шанс улучшить свое финансовое положение, однако поделить валившиеся на них средства россиянам сложно.

Хорошим примером этого служит история из Чувашии, где мать и вдова одного из захватчиков судятся между собой из-за его имущества.

Получив денежную компенсацию за гибель родственника, женщины начали спорить, кому должен достаться его автомобиль.

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«Мой сын погиб в прошлом году 9 марта. После 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 млн 700 тысяч рублей, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Эта машина куплена в браке, я не спорю, но должны быть какие-то человеческие качества в людях», — заявила мать.

При этом она обвинила свою невестку в том, что та отказывается выделись из полученной компенсации деньги даже на памятник мужу.

Фото: pg21.ru

Сколько раз за это время оккупант, оказавшийся для РФ обыкновенным «пушечным мясом», успел перевернуться в гробу из-за стыда за родственников, остается лишь догадываться.