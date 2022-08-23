Отбивался палкой и стулом. В Черкасской области мужчина напал на электриков, пока они отрезали его кабель из-за долгов 23 августа, 14:35 У самурая нет цели, только стул… (Фото:Скриншот с видео)

В Черкасской области мужчина напал на электриков с деревянной палкой и стулом, когда те приехали отрезать его кабель из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Инцидент произошел в селе Красная Слобода, 19 августа. Около 14:00 часов работники ПАО Черкассыоблэнерго прибыли на улицу Рыбальскую для выполнения своих полномочий.

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«Охранники пытались остановить противоправные действия мужчины, но он начал бросаться со двора камнями в направлении людей и техники и при этом нанес травмы трем лицам», — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и хулиганские действия, что предусмотрено ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время открыто уголовное дело. Жителю Черкасской области грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что 77-летняя жительница Житомирской области арендовала квартиру в Киеве, а затем с фальшивыми документами продала ее как свою за 1,5 миллиона гривен.

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