«В чем секрет украинской армии?». Сеть захватывают новые мемы, созданные из очередного российского фейка 12 мая, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Жить можно хотя бы ради сырков из АТБ (Фото:pekineskvik/Twitter)

Российское медиа Комсомольская Правда опубликовало очередной фейк о «секрете украинской армии». Речь там идет о фашизме, терроризме и, конечно же, о Западе. Украинцев превратили эту новость в кучу мемов с магазином АТБ, конфетами Roshen и другими украинскими «символами». НВ собрало самые смешные варианты.

Оригинал статьи выглядит следующим образом:

Фото: kp.ru

Да, настоящий секрет заключается в Патроне, собаке-разминировщике из ГСЧС, которому недавно вручил орден За преданную службу президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Мивина — это биологическое оружие. Обычно используют студенты.

Оружие курильщиков — это никотиновая зависимость. Попробуйте остановить человека, который не курил полдня.

Шипучки должны все помнить. Это собственно из биолабораторий.

Лимонад марки Своя линия. Только для настоящих героев.

АТБ. Скоро открытие на Красной площади.

Безумная Пчелка — особенно опасное оружие.

Пятый президент Украины Петр Порошенко. «Мирного решения не будет», так сказать.

Сухари Флинт с соусом. Немногие знают, но их настоящее название «мам, я не покупал, меня угостили, честно. Я сейчас поем твой суп».

И немного видеоконтента.

Напомним, что в Сети становятся популярными новые смешные картинки с фейковыми заголовками в СМИ, в которых Генштаб ВСУ то доволен, то не слишком оказанной помощью от разных партнеров. НВ сделало подборку самых смешных.



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