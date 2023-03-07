У Кадырова украли племенного жеребца по кличке Зазу — СМИ

7 марта, 17:10
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Имущество Кадырова в Чехии было арестовано в рамках западных санкций (Фото:funart.pro)

Имущество Кадырова в Чехии было арестовано в рамках западных санкций (Фото:funart.pro)

На северо-западе Чехии неизвестные украли коня кремлевской марионетки во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.

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Об исчезновении 16-летнего чистокровного английского племенного жеребца из конюшни в селе Крабчицы Устецкого края сообщила местная полиция.

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1633027659205681153

Согласно данным чешского новостного портала Novinky, животное по кличке Зазу входило в перечень имущества чеченского диктатора, арестованного в рамках введенных против него западных санкций.

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Кадыров приобрел коня в 2012 году. Его ориентировочная стоимость составляет около $19 тысяч.

https://www.youtube.com/watch?v=4tbd8ohkW3U
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Также отмечается, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину двое русскоговорящих мужчин уже пытались увести Зазу из конюшни Darhorse.

Уверяя ее управляющего, что, несмотря на санкции, они смогут транспортировать жеребца по территории Евросоюза, неизвестные обещали переправить его в Польшу, однако получили отказ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Чехия Чечня Санкции против России Животные Рамзан Кадыров Конь

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