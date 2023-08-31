«Убегайте скорей!». Жители Брянска в ужасе от летящих друг за другом дронов-камикадзе — видео 31 августа, 16:20 Дроны-камикадзе провоцируют настоящую панику среди жителей Брянска (Фото:Скриншо видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Дроны-камикадзе продолжают свои авианалеты на российские регионы, а Брянская область подвергается их атакам уже третьи сутки подряд.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в соцсетях в четверг, 31 августа.

Не успели жители Брянска опомниться от взрывов, гремевших в городе минувшей ночью и за день до этого, как в небе над регионом снова заметили новые беспилтники.

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При этом, по словам местных жителей, БПЛА летят буквально один за другим.

«Ах*еть! Третий, бл*!» — пожаловался на обнародованном видео один из очевидцев, провожая камерой удаляющийся дрон.

Сколько беспилотников в итоге долетело до самого Брянска, достоверно неизвестно, однако как минимум один из них взорвался в небе над городом, чем спровоцировал настоящую панику среди следивших за его пролетом россиян.

«Ой, блин, убегайте скорей!» — призвала зевак какая-то перепуганная женщина.

Ох уж эти "веселые старты" в Брянске. Местные привыкают жить в условиях постоянных обстрелов. Все, как завещал великий Путин — денацификация и демилитаризация. Обломки одного из беспилотников упали на гостиницу управления делами правительства области — кара все ближе. pic.twitter.com/y5SvGwwuI7 — Энергия на шару (@PowerNaShary) August 31, 2023

Кроме того, известно также об одном дроне-камикадзе, который атаковал здание, принадлежащее региональной администрации, чем также навел ужас на случайных свидетелей.