«Убегайте скорей!». Жители Брянска в ужасе от летящих друг за другом дронов-камикадзе — видео
Дроны-камикадзе провоцируют настоящую панику среди жителей Брянска (Фото:Скриншо видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)
Дроны-камикадзе продолжают свои авианалеты на российские регионы, а Брянская область подвергается их атакам уже третьи сутки подряд.
Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в соцсетях в четверг, 31 августа.
Не успели жители Брянска опомниться от взрывов, гремевших в городе минувшей ночью и за день до этого, как в небе над регионом снова заметили новые беспилтники.
При этом, по словам местных жителей, БПЛА летят буквально один за другим.
«Ах*еть! Третий, бл*!» — пожаловался на обнародованном видео один из очевидцев, провожая камерой удаляющийся дрон.
Сколько беспилотников в итоге долетело до самого Брянска, достоверно неизвестно, однако как минимум один из них взорвался в небе над городом, чем спровоцировал настоящую панику среди следивших за его пролетом россиян.
«Ой, блин, убегайте скорей!» — призвала зевак какая-то перепуганная женщина.
Кроме того, известно также об одном дроне-камикадзе, который атаковал здание, принадлежащее региональной администрации, чем также навел ужас на случайных свидетелей.