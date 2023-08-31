«Убегайте скорей!». Жители Брянска в ужасе от летящих друг за другом дронов-камикадзе — видео

31 августа, 16:20
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Дроны-камикадзе провоцируют настоящую панику среди жителей Брянска (Фото:Скриншо видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Дроны-камикадзе провоцируют настоящую панику среди жителей Брянска (Фото:Скриншо видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Дроны-камикадзе продолжают свои авианалеты на российские регионы, а Брянская область подвергается их атакам уже третьи сутки подряд.

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Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в соцсетях в четверг, 31 августа.

Не успели жители Брянска опомниться от взрывов, гремевших в городе минувшей ночью и за день до этого, как в небе над регионом снова заметили новые беспилтники.

Видео дня

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При этом, по словам местных жителей, БПЛА летят буквально один за другим.

«Ах*еть! Третий, бл*!» — пожаловался на обнародованном видео один из очевидцев, провожая камерой удаляющийся дрон.

https://twitter.com/GraniTweet/status/1697177896669130779

Сколько беспилотников в итоге долетело до самого Брянска, достоверно неизвестно, однако как минимум один из них взорвался в небе над городом, чем спровоцировал настоящую панику среди следивших за его пролетом россиян.

«Ой, блин, убегайте скорей!» — призвала зевак какая-то перепуганная женщина.

https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1697160992231145865

Кроме того, известно также об одном дроне-камикадзе, который атаковал здание, принадлежащее региональной администрации, чем также навел ужас на случайных свидетелей.

https://twitter.com/enkhbatbatmunk2/status/1697221336043794655
https://twitter.com/zonov_sl/status/1697168427947868596
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Брянск Брянская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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