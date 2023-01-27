Британцы жестко высмеяли Путина за его комплексы по поводу роста 27 января, 09:31 В соцсетях предположили, что и студентов для фото подбирали специально по росту (Фото:GlasnostGone/Twitter)

В Великобритании высмеяли российского диктатора Владимира Путина из-за его комплексов по поводу роста.

Как сообщает Sky News, в соцсетях обратили внимание на его последние фото со студентами МГУ, на котором он стоит в туфлях на высокой платформе, чтобы казаться хоть немного выше на фоне остальных присутствующих.

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Фото: GlasnostGone/Twitter

«Общеизвестно, что президент России очень заботится о своем публичном имидже. От игры в хоккей и позирования за рулем военной техники до верховой езды и рыбалки с обнаженным торсом — Владимир Путин упорно трудился, чтобы создать себе репутацию жесткого лидера», — отметили журналисты, добавив, что в стране, где мужественность является «очень важной чертой», подобные снимки Путина уже, вероятно, стали нормой.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что зацикленность главы кремлевского режима на своей внешности свидетельствует о его «неуверенности».

«Дамы и господа, представляю президента России. Мужчина настолько неуверенный в себе и зацикленный на себе, что носит туфли на высокой платформе…», — прокомментировали они снимки с Путиным, предположив, что кроме трюка с обувью, для фото были отобраны самые низкие студенты МГУ.