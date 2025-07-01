В британском городе Бедфорд на конской ферме родились идентичные близнецы лошадей, что является очень большой редкостью.

Об этом 27 июня сообщило медиа What’s the Jam. Это стало большой неожиданностью, рассказала Кэролайн Холланд, владелица дома для лошадей Central Horse Retirement, поскольку обследование показывало только одного малыша.

Реклама

Мама и малыша / Фото: Central Horse Retirement

Малышей назвали Лорето, что означает «чудо», и Дарко, что означает «дар» / Фото: Central Horse Retirement

«Мы знали, что кобыла была беременна, но один из близнецов был спрятан за другим, поэтому его не было видно при сканировании. Поэтому мы думали, что был только один жеребенок. Это был шок, когда родился второй. Что сделало это еще более невероятным, так это то, что они были однояйцевыми близнецами», — цитирует медиа Кэролайн Холланд.

Близнецы, рожденные из разных яйцеклеток, являются большой редкостью, добавляет она. Идентичные близнецы из одной яйцеклетки случаются еще реже, примерно 1 на 10 000 случаев, говорит специалист.

Лошата родились в воскресенье, 22 июня. Малышей назвали Лорето, что означает «чудо», и Дарко, что означает «дар».

"Матерью была молодая кобыла, которую отправили на пенсию из-за травмы. Это было чудо рождения. Мы рады, что и мать, и жеребята чувствуют себя хорошо", — подытожила Кэролайн.