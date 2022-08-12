Интересное решение. В Британии задержан мужчина, который похитил автомобиль и скрывался от полиции в большом плюшевом медведе 12 августа, 14:16 Хорошая попытка (Фото:GMP Rochdale/Twitter)

В Великобритании полиция задержала мужчину, скрывавшегося внутри гигантского плюшевого мишки. Задержанного разыскивали за угон автомобиля и неуплату на заправочной станции. Об этом пишет The New York Post.

18-летний Джошуа Додсон залез внутрь гигантского 5-футового плюшевого мишки в доме своей девушки, когда пытался скрыться от полиции.

«Когда мы пошли его арестовать, наши офицеры заметили большого медведя, который находился по адресу и „дышал“, а затем нашли Додсона, спрятанного внутри!» — сообщила полиция Великого Манчестера в Сети.

Видео дня

Неудачный преступный план мужчины раскрылся в мае. Тогда полиция охотилась за Додсоном после того, как он похитил внедорожник Mitsubishi.

Напомним, что 46-летний житель Черняховской общины, Житомирская область, скрывался от полиции под одеялом, когда та пришла с обыском.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.