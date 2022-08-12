Интересное решение. В Британии задержан мужчина, который похитил автомобиль и скрывался от полиции в большом плюшевом медведе

12 августа, 14:16
Хорошая попытка (Фото:GMP Rochdale/Twitter)

Хорошая попытка (Фото:GMP Rochdale/Twitter)

В Великобритании полиция задержала мужчину, скрывавшегося внутри гигантского плюшевого мишки. Задержанного разыскивали за угон автомобиля и неуплату на заправочной станции. Об этом пишет The New York Post.

18-летний Джошуа Додсон залез внутрь гигантского 5-футового плюшевого мишки в доме своей девушки, когда пытался скрыться от полиции.

«Когда мы пошли его арестовать, наши офицеры заметили большого медведя, который находился по адресу и „дышал“, а затем нашли Додсона, спрятанного внутри!» — сообщила полиция Великого Манчестера в Сети.

Видео дня

https://twitter.com/GMPRochdale/status/1557317607233130497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557320506294026240%7Ctwgr%5E23d23f72a2908f9b1265fbcfd0db89643c1ee6a4%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fvikrav-avto-i-shovavsya-u-plyushevomu-vedmedi-policiya-britaniyi-zatrimala-cholovika-foto-2132125.html

Неудачный преступный план мужчины раскрылся в мае. Тогда полиция охотилась за Додсоном после того, как он похитил внедорожник Mitsubishi.

Напомним, что 46-летний житель Черняховской общины, Житомирская область, скрывался от полиции под одеялом, когда та пришла с обыском.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Великобритания Автоугон Детские игрушки

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