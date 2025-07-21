В Британии продают особняк, однако для новых владельцев есть одно условие: что требуют хозяева
В Британии выставили на продажу старую усадьбу (Фото: On the Market)
На северном побережье графства Корнуолл в городке Перранпорт продается старый дом. Однако покупателям владельцы выдвинули одно условие — сохранить старую могилу на территории усадьбы.
Об этом сообщает агентство недвижимости On the Market. Коттедж имеет три спальни, две гостиные, кухню и ванную комнату. На территории расположен большой сад. Цена дома — 300 000 фунтов стерлингов (примерно 16,8 млн гривен).
Риелторы сразу предупреждают желающих приобрести дом о том, что они обязуются сохранить «усыпальницу» предыдущей владелицы. Это могила матери женщины, которая продает дом.
В коттедже проведено электричество, однако неизвестно относительно типа водоснабжения и канализации. Места для парковки тоже нет.
Поскольку усадьба требует комплексной реконструкции, и вообще в плохом состоянии, ее невозможно приобрести путем ипотеки — продажа осуществляется только за наличные.