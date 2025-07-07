Школьница пришла на свой выпускной в гробу, чтобы «проучить одноклассников» — видео

7 июля, 13:29
16-летняя Лилли приехала на свой выпускной в гробу (Фото: dmsaunders/TikTok/скриншот)

В Англии 16-летняя выпускница прибыла на свой прощальный школьный вечер в гробу. Таким образом она хотела отомстить своим обидчикам среди одноклассников.

Об этом 2 июля сообщило медиа What’s the Jam. Это произошло в Ист-Гринстеде, английском городе в Западном Сассексе. Выпускница Лилли-Лу надела черное платье и украсила грузовик черными простынями, скелетом и похоронными цветами. Ее отец исполнил роль гробовщика.

«Я считаю, что она невероятная, что пошла по такому пути. Она сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе», — цитирует медиа маму школьницы Донну Марию.

@dmsaunders Way to make a entrance #prom2025 #waytomakentrance #monstermash @L ♬ original sound - Donna-Marie

Тем временем другой выпускник из Турции решил осуществить давнюю мечту и сделать эффектное появление на прощальный школьный вечер, на свой выпускной парень приехал на вертолете.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Англия Школа

