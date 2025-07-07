В Англии 16-летняя выпускница прибыла на свой прощальный школьный вечер в гробу. Таким образом она хотела отомстить своим обидчикам среди одноклассников.

Об этом 2 июля сообщило медиа What’s the Jam. Это произошло в Ист-Гринстеде, английском городе в Западном Сассексе. Выпускница Лилли-Лу надела черное платье и украсила грузовик черными простынями, скелетом и похоронными цветами. Ее отец исполнил роль гробовщика.

Реклама

«Я считаю, что она невероятная, что пошла по такому пути. Она сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе», — цитирует медиа маму школьницы Донну Марию.

Тем временем другой выпускник из Турции решил осуществить давнюю мечту и сделать эффектное появление на прощальный школьный вечер, на свой выпускной парень приехал на вертолете.