В Бразилии мужчина не заметил, что бар грабят, потому что смотрел в смартфон

Социальные сети бывают настолько увлекательными, что можно не заметить ограбление, или как твоя жизнь катится под откос.

Бразилец Карлос Алмейда не заметил, как бар, в котором он сидел, начали грабить. В записи с камер наблюдения видно, как преступник врывается в заведение, приказывает всем лечь на пол и грабит кассу. Алмейда не услышал этого, потому что в баре громко играла музыка, а зрение - было занято смартфоном.

Ограбление произошло за 27 секунд и за это время Алмейда ни разу не поднял голову. Он заметил что-то неладное, когда преступник уже уехал, а все посетители бара лежали на полу.

В интервью сайту G1 он сказал, что переписывался, но отказался говорить с кем.

This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN