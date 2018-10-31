31 октября 2018, среда

В Бразилии мужчина не заметил, что бар грабят, потому что смотрел в смартфон

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За 27 секунд ограбления посетитель ни разу не поднял голову
скрин из видео

За 27 секунд ограбления посетитель ни разу не поднял голову

Социальные сети бывают настолько увлекательными, что можно не заметить ограбление, или как твоя жизнь катится под откос. 

Бразилец Карлос Алмейда не заметил, как бар, в котором он сидел, начали грабить. В записи с камер наблюдения видно, как преступник врывается в заведение, приказывает всем лечь на пол и грабит кассу. Алмейда не услышал этого, потому что в баре громко играла музыка, а зрение - было занято смартфоном. 

Ограбление произошло за 27 секунд и за это время Алмейда ни разу не поднял голову. Он заметил что-то неладное, когда преступник уже уехал, а все посетители бара лежали на полу.  

В интервью сайту G1 он сказал, что переписывался, но отказался говорить с кем. 

 

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