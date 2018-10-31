В Бразилии мужчина не заметил, что бар грабят, потому что смотрел в смартфон

Социальные сети бывают настолько увлекательными, что можно не заметить ограбление, или как твоя жизнь катится под откос.
Бразилец Карлос Алмейда не заметил, как бар, в котором он сидел, начали грабить. В записи с камер наблюдения видно, как преступник врывается в заведение, приказывает всем лечь на пол и грабит кассу. Алмейда не услышал этого, потому что в баре громко играла музыка, а зрение - было занято смартфоном.
Ограбление произошло за 27 секунд и за это время Алмейда ни разу не поднял голову. Он заметил что-то неладное, когда преступник уже уехал, а все посетители бара лежали на полу.
В интервью сайту G1 он сказал, что переписывался, но отказался говорить с кем.
This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN— Lifeinism (@lifeinism) 28 октября 2018 г.
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