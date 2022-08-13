На 140 миллионов долларов. В Бразилии дочь с помощью «ясновидцев» обворовала мать 13 августа, 17:37 Одна из похищенных картин (Фото:JournalBreak)

Полиция Бразилии арестовала женщину, которая с помощью «ясновидцев» похитила у собственной матери картины на 140 миллионов долларов. Об этом пишет Journal Break.

Афера началась в 2020 году, когда к Женевьеве Богиче, унаследовавшей коллекцию картин на 140 млн долларов, обратилась "ясновидящая", предсказавшая неизбежную смерть ее дочери Сабины. После этого жертву стали водить по разным «ясновидящим», которые, пользуясь подробностями из личной жизни, которыми их обеспечила сама Сабина, потребовали у расстроенной и сбитой с толку женщины деньги якобы на «духовное исцеление» дочери.

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В последующие месяцы, как утверждает полиция, дочь силой удерживала мать под замком, а мошенники угрожали ей физической расправой. Сабина и ее подручные «ясновидцы» начали вывозить из дома произведения искусства под предлогом того, что они были «заряжены отрицательной энергией» и их «необходимо отмолить».

Как сообщил представитель полиции Жильберту Рибейру, после целого года мучений Женевьева стала подозревать нехорошое и все же решилась обратиться в полицию. По словам правоохранителей, в общей сложности у женщины было похищено 16 полотен, включая работы таких известных бразильских мастеров как Сисеро Диас, Рубенс Герхман и Альберто Гиньяр.

В целом полиция завела дела на семерых подозреваемых в присвоении чужих средств, грабеже, вымогательстве, незаконном лишении свободы и создании преступной группировки. Расследование продолжается.

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