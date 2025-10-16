В Бразилии задержали мошенников, которые продавали «чудодейственные» молитвы, созданные искусственным интеллектом

Мошенники с помощью ИИ создавали молитвы и продавали их верующим (Фото: doungtepro/Pixabay)

В Бразилии разоблачили крупную мошенническую схему , в рамках которой людям продавали «чудодейственные» молитвы, созданные искусственным интеллектом. Полиция задержала 35 подозреваемых, которые действовали в городе Нилополис в регионе Байшада-Флуминенси.

Об этом 15 октября сообщило медиа Oddity Central. По словам правоохранителей, группировка работала по меньшей мере два года.

Мошенники создали целую сеть, похожую на колл-центр. Они звонили католикам, узнавали личную информацию и предлагали «персонализированные молитвы», которые якобы могли вылечить болезни и изменить жизнь к лучшему. Каждая такая «услуга» стоила примерно 50 реалов, то есть около 10 долларов.

Многие люди, веря в духовное чудо, платили еще больше. Мошенники находили потенциальных жертв через соцсети. Лидер группы, который называл себя «пастором», публиковал мотивационные сообщения и приглашал пользователей обратиться к нему за «божественным откровением». Далее операторы продолжали общение по телефону, убеждая людей покупать «молитвы, которые спасают жизни».

Полиция штата Рио-де-Жанейро считает, что мошенники обманули сотни, а возможно, и тысячи людей. Эффективность схемы объясняют тем, что искусственный интеллект адаптировал тексты под каждого человека, делая их максимально убедительными.

Задержанных обвиняют в мошенничестве и создании преступной группировки. Правоохранители призвали потерпевших обращаться в отделение полиции Нилополиса, чтобы официально зафиксировать свои заявления и помочь следствию.