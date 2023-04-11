Скандал в больнице Кривого Рога: сторонница РФ возмутилась, почему бойцы ВСУ не сдаются оккупантам — видео

11 апреля, 11:20
Поделиться:
Пользователи соцсетей уже пытаются установить личность женщины (Фото:Скриншот видео СВОЇ. Кривий Ріг/Facebook)

Пользователи соцсетей уже пытаются установить личность женщины (Фото:Скриншот видео СВОЇ. Кривий Ріг/Facebook)

В Кривом Роге в местную больницу, где проходят лечение раненые украинские защитники, пришла сторонница РФ, которая начала возмущаться, почему они не сдаются в плен российским захватчикам.

Соответствующее видео, снятое одним из воинов, опубликовал местный новостной портал СВОЇ.

Читайте также:
«Вы русский?». В Николаевской области мужчина провоцировал людей, требуя снять с магазина флаг Украины — видео

Основной диалог произошел за кадром, однако во время съемки видео женщина повторила свою позицию, хотя и пыталась выбить смартфон из рук военного.

Видео дня

«А че вы не сдались в плен? Не были бы ранены, не погибали бы», — заявила она, подыгрывая кремлевской пропаганде.

Читайте также:
«Я блатной». Фанат «русского мира» пришел за украинской гуманитаркой — видео

Когда же боец спросил, знает ли она, как россияне пытают украинцев в плену, сторонница «русского мира» уже не нашла что ответить.

https://www.facebook.com/svoikryvyirih/videos/1801303110256150/
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

После публикации данного видео в соцсетях вспыхнул скандал, и теперь пользователи пытаются установить личность женщины, чтобы проверить ее на коллаборационизм.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Плен Кривой Рог Скандал Война России против Украины ждуны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X