Скандал в больнице Кривого Рога: сторонница РФ возмутилась, почему бойцы ВСУ не сдаются оккупантам — видео 11 апреля, 11:20 Пользователи соцсетей уже пытаются установить личность женщины (Фото:Скриншот видео СВОЇ. Кривий Ріг/Facebook)

В Кривом Роге в местную больницу, где проходят лечение раненые украинские защитники, пришла сторонница РФ, которая начала возмущаться, почему они не сдаются в плен российским захватчикам.

Соответствующее видео, снятое одним из воинов, опубликовал местный новостной портал СВОЇ.

Основной диалог произошел за кадром, однако во время съемки видео женщина повторила свою позицию, хотя и пыталась выбить смартфон из рук военного.

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«А че вы не сдались в плен? Не были бы ранены, не погибали бы», — заявила она, подыгрывая кремлевской пропаганде.

Когда же боец спросил, знает ли она, как россияне пытают украинцев в плену, сторонница «русского мира» уже не нашла что ответить.

Фото: Скриншот с Facebook

После публикации данного видео в соцсетях вспыхнул скандал, и теперь пользователи пытаются установить личность женщины, чтобы проверить ее на коллаборационизм.