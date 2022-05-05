«Война не сделала нас жестокими». Работники ГСЧС спасли енотика в Белой Церкви 5 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Енотик очевидно пережил стресс (Фото:ГСЧС)

5 мая работники ГСЧС спасли в Белой Церкви пухленького енотика. Как животное оказалось на высоком дереве — неизвестно, но спасатели приехали вовремя. Об этом сообщили в соцсетях Государственной службы.

«Война не сделала нас жесткими или безжалостными, напротив — мы стали больше ценить жизнь и пытаемся использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке», — говорится в сообщении.

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Животное не пострадало и находится в безопасности.

Напомним, что рыженькая кошка, которая почти два месяца провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки в Бородянке, стала звездой Сети. Животное спасли активисты ЗооПатруля, а его фото завирусилось среди украинцев. Больше всего пользователи оценили недовольную мордашку кисы. Сейчас у пушистой уже фан-арты, мемы и шутки о ней, а НВ собрало самые актуальные.

Также отметим, что Club 4 Paws анонсировали инициативу Adopt pets of Ukraine, которая помогает животным искать новую семью или возвратиться к старой. В соцсетях проекта размещены фотографии и небольшие анкеты от имени животных. Возможно, среди них есть ваш котик или собачка.

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