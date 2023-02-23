РФ потеряла еще один Су-25. Украинцы отмечают очередной провал оккупантов — обзор соцсетей 23 февраля, 13:15 Официально, самолет упал из-за «технической неисправности» (Фото:NV)

В четверг, 23 февраля, в Белгородской области РФ разбился очередной самолет российских оккупантов.

Согласно предварительной информации, его пилот катапультировался, однако все равно умер от полученных травм.

Как утверждают российские военные, причиной крушения Су-25 на окраине села Орехово Валуйского района недалеко от украинской границы стала «техническая неисправность».

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Таким образом, вместо того чтобы получить почетное звание «юбилейного», 300-го самолета ВС РФ, уничтоженного украинскими военными в бою, разбившийся штурмовик вместе со своим пилотом стали банальными жертвами традиционных для России коррупции и халатности.

Фото: Скриншот с Twitter

Впрочем, для украинских пользователей обстоятельства ликвидации очередного оккупанта оказались не столь важными, и на их радости по этому поводу особо не отразились.

Фото: Скриншот с Twitter

Кроме того, некоторые полагают, что заявление минобороны РФ о «технических проблемах» всего лишь фейк, а на самом деле Су-25 был подбит ВСУ, но сумел дотянуть до российской границы.