РФ потеряла еще один Су-25. Украинцы отмечают очередной провал оккупантов — обзор соцсетей

23 февраля, 13:15
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Официально, самолет упал из-за «технической неисправности» (Фото:NV)

Официально, самолет упал из-за «технической неисправности» (Фото:NV)

В четверг, 23 февраля, в Белгородской области РФ разбился очередной самолет российских оккупантов.

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Согласно предварительной информации, его пилот катапультировался, однако все равно умер от полученных травм.

Как утверждают российские военные, причиной крушения Су-25 на окраине села Орехово Валуйского района недалеко от украинской границы стала «техническая неисправность».

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Таким образом, вместо того чтобы получить почетное звание «юбилейного», 300-го самолета ВС РФ, уничтоженного украинскими военными в бою, разбившийся штурмовик вместе со своим пилотом стали банальными жертвами традиционных для России коррупции и халатности.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/Nablyudatel14Tm/status/1628715170263453696

Впрочем, для украинских пользователей обстоятельства ликвидации очередного оккупанта оказались не столь важными, и на их радости по этому поводу особо не отразились.

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1628684599164280833
https://twitter.com/bulka_hleba/status/1628691422059569152
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1628680255580909568
https://twitter.com/axxclever/status/1628684527089463297
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1628715962357669889
https://twitter.com/Tetiana11504596/status/1628681694361395201
https://twitter.com/den_kazansky/status/1628696291273326592
https://twitter.com/blacksmithVakul/status/1628686835655356416

Кроме того, некоторые полагают, что заявление минобороны РФ о «технических проблемах» всего лишь фейк, а на самом деле Су-25 был подбит ВСУ, но сумел дотянуть до российской границы.

https://twitter.com/geterogen/status/1628681740611907588
https://twitter.com/madkoira/status/1628700286125572097
https://twitter.com/DmytroMitrokhin/status/1628710241247367169
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Су-25 Белгородская область Самолеты Российские самолеты Крушение Война России против Украины

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