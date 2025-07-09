Женщина согласилась на секс с онлайн-другом, а потом обвинила его в насилии (Фото: gerryimages/Pixabay)

В Бельгии женщина решила засудить мужчину за то, что «мускулистый итальянец», с которым она познакомилась на Tinder, оказался марокканцем «с животиком».

Об этом сообщило медиа Oddity Central. 50-летний мужчина и 46-летняя женщина, которые являются жителями Бельгии, познакомились и начали общаться через Tinder в 2018 году. На сайте знакомств мужчина представился итальянцем по имени Бен.

Впоследствии пара решила встретиться вживую и провести ночь в стиле «50 оттенков серого». Бельгийке предложили закрыть глаза повязкой и она согласилась.

Уже во время полового акта женщина заподозрила, что что-то не так, сняла повязку и обнаружила, что итальянский кавалер, с которым она познакомилась на Тиндере, оказался «марокканцем с видимым животом».

Бельгийка подала на него в суд за сексуальное насилие. Как отмечает медиа, обвиняемый был бельгийцем с марокканскими корнями.

К делу адвокат привлек профессора Лисбет Стивенс из Института равенства женщин и мужчин, однако «Бена» признали невиновным.

Антверпенский суд отклонил обвинения бельгийки, мотивируя это тем, что она дала явное предварительное согласие на «секс с завязанными глазами» с незнакомцем, осознавая риск.