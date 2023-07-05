Хотел отобрать автомат. В Беларуси зритель исторической реконструкции избил актера в нацистской форме — видео 5 июля, 16:54 Спасать «нациста» пришлось «сотрудникам НКВД» (Фото:Коллаж NV)

В Беларуси зритель военно-исторической реконструкции одного из сражений Второй мировой напал на актера, изображавшего нацистского солдата.

Как видно на обнародованном видео, снятом кем-то из очевидцев, мужчина в белой одежде неожиданно ворвался в самую гущу событий и начал пинать ногами спрятавшегося за деревом «немца».

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Более того, неизвестный также попытался отобрать у реконструктора автомат, однако тут уже в ситуацию вмешались несколько «сотрудников НКВД».

Схватив хулигана, они потащили его за пределы поля боя под звуки стрельбы и взрывов, а также громкий хохот наблюдавших за всем этим зрителей.

Мотивы мужчины, решившего вдруг «переписать историю», не известны.