Десантники Лукашенко во время демонстрации своей «мощи» потеряли одну из пушек — видео 8 августа, 16:16 Инцидент произошел во время празднования дня ВДВ в Витебске (Фото:Скриншот видео onimysha08/TikTok)

Жители Беларуси опубликовали забавное видео из Витебска, где силовики узурпатора Александра Лукашенко пытались продемонстрировать свою военную «мощь», а вместо этого лишь в очередной раз опозорились.

Как говорится в описании к обнародованным кадрам, они были сняты во время праздничных мероприятий, посвященных дню ВДВ.

На них видно, что, когда на плац одной из воинских частей стремительно ворвались БТРы и военные грузовики, буксирующие противотанковые оружия, одна из пушек вдруг отцепилась и укатилась куда-то вдаль, снося оказавшиеся на ее пути преграды.

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Было ли это следствием банальной халатности, либо же беларуские десантники, являющиеся союзниками РФ в ее противостоянии с Западом, нарочно организовали такой «отвлекающий маневр», чтобы рассмешить солдат НАТО и усыпить их бдительность, снизив таким образом боеготовность потенциального противника, достоверно неизвестно.