Даже не ездит. В Беларуси попытались сделать гоночный болид, но получился «трактор» — видео

11 июля, 16:25
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Самостоятельно ездить беларуский болид пока не может (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Самостоятельно ездить беларуский болид пока не может (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Беларуские инженеры решили похвастаться «гоночным болидом», при создании которого использовались тракторные агрегаты.

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Новая версия соответствующего прототипа была представлена на выставке Иннопром в российском Екатеринбурге.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что своим силуэтом разработка МТЗ действительно отдаленно напоминает гоночный автомобиль, однако к его аэродинамическим характеристикам есть некоторые вопросы.

Видео дня

По словам сотрудником Минского тракторного завода, создавших этого «монстра», в теории он якобы способен развивать скорость до 320 км/ч, однако самостоятельно он пока не передвигается, и может лишь выставляться в качестве макета.

https://twitter.com/IYaskou/status/1678397562234052609

Ранее беларускому диктатору Александру Лукашенко представили мотоцикл от минского МотоВелоЗавода.

https://twitter.com/Cippo35523491/status/1559230110141669376
PowerNaShary
Фото: PowerNaShary

В действительности он оказался китайской копией французского Mash X-Ride Classic 650.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Беларусь Выставка Гонки Автомобили Трактор

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