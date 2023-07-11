Даже не ездит. В Беларуси попытались сделать гоночный болид, но получился «трактор» — видео 11 июля, 16:25 Самостоятельно ездить беларуский болид пока не может (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Беларуские инженеры решили похвастаться «гоночным болидом», при создании которого использовались тракторные агрегаты.

Новая версия соответствующего прототипа была представлена на выставке Иннопром в российском Екатеринбурге.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что своим силуэтом разработка МТЗ действительно отдаленно напоминает гоночный автомобиль, однако к его аэродинамическим характеристикам есть некоторые вопросы.

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По словам сотрудником Минского тракторного завода, создавших этого «монстра», в теории он якобы способен развивать скорость до 320 км/ч, однако самостоятельно он пока не передвигается, и может лишь выставляться в качестве макета.

Ранее беларускому диктатору Александру Лукашенко представили мотоцикл от минского МотоВелоЗавода.

Фото: PowerNaShary

В действительности он оказался китайской копией французского Mash X-Ride Classic 650.