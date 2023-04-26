В РФ вспыхнул пожар на территории НИИ противопожарной обороны — видео 26 апреля, 16:38 С места пожара в небо поднялся густой столб черного дыма (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/Twitter)

В среду, 26 апреля, в соцсетях появились сообщения о крупном пожаре в подмосковной Балашихе.

Ирония состоит в том, что огонь вспыхнул на территории Научно-исследовательского института противопожарной обороны.

Как видно на обнародованных видео очевидцев, с места происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Видео дня

Информации о возможных жертвах или пострадавших на данное время не поступало.

Кремлевские пропагандистские ресурсы утверждают со ссылкой на экстренные службы, что пожар на территории НИИ якобы «учебный».

В то же время данная версия выглядит не очень правдоподобной, поскольку столь значительное загрязнение воздуха продуктами горения вблизи жилых районов вряд ли может носить плановый характер.