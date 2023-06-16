Провел «денацификацию». Оккупант из-за ссоры расстрелял в Бахмуте пятерых сослуживцев 16 июня, 10:59 Расстреляв сослуживцев, россиянин уехал из Бахмута на угнанной машине (Фото:den_kazansky/Twitter)

В Бахмуте Донецкой области один из российских захватчиков решил провести настоящую «денацификацию», расстреляв сразу пятерых своих рашистских сослуживцев, после чего дезертировал с фронта.

Об этом со ссылкой на прокремлевские ресурсы рассказал журналист Денис Казанский.

«Произошла ссора, в ходе которой гвардии младший сержант Болдырев Роман Александрович получил телесные повреждения. После гвардии младший сержант Болдырев, затаив злобу, убыл на свою огневую позицию. Через некоторое время он вернулся в место проживания и открыл огонь из автомата по сослуживцам», — говорится в сообщении военных пропагандистов РФ.

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После этого оккупант скрылся в неизвестном направлении на черном автомобиле Нива, прихватив с собой оружие.

Фото: den_kazansky/Twitter

Фото: den_kazansky/Twitter

«Тот редкий случай, когда российский военный действительно провел в Украине денацификацию и защитил жителей Донбасса от фашистов», — пошутил Казанский.