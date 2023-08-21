Из-за порно вместо рекламы в Багдаде отключили все электронные билборды

21 августа, 19:25
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Власти Багдада ищут способ, как застраховаться от подобных инцидентов в будущем (Фото:Скриншот/Twitter)

Власти Багдада ищут способ, как застраховаться от подобных инцидентов в будущем (Фото:Скриншот/Twitter)

Власти Багдада была вынуждена выключить все уличные экраны с рекламой из-за того, что на одном из них, расположенном на самом оживленном перекрестке города транслировалось порно.

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Как сообщает BBC, соответствующими фото и видео поделились в соцсетях очевидцы.

Запрещенный в Ираке контент транслировался всего несколько минут, пока прибывшие на место силовики не перерезали кабель, однако резонанс среди мусульманской общественности оказался огромным.

Видео дня

И хотя подозреваемый, которым оказался технический сотрудник фирмы, управляющей электронными билбордами в Багдаде, уже задержан, городская администрация решила отключить все экраны с рекламой, пока специалисты не найдут способ, как застраховаться от подобных случаев в будущем.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Реклама Ирак Багдад Порно

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