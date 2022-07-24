«Инопланетяне?». В небе Австралии жители заметили розовое сияние, причиной оказалась фабрика по выращиванию марихуаны 24 июля, 11:32 Ну, что-то от НЛО вроде и в самом деле есть (Фото:Sarah Tomlinson/Twitter)

В Австралии в городе Милдьюра жители в ночь на 19 июля заметили розовое сияние в небе. Об этом сообщил АВС.

Жители начали публиковать фото в соцсетях и писать, что это северное сияние, химические выбросы и даже НЛО. Причиной же свечения оказалась местная фабрика по выращиванию врачебного каннабиса.

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После проверки оказалось, что местная фармкомпания не закрыла жалюзи, блокирующие свет. Люди в небе видели искусственное освещение, источником которого являлись светодиодные лампы с водяным охлаждением. Именно они давали розовое сияние.

Отметим, что в начале июля медицинский каннабис Cann Group был одобрен для продажи в Австралии.

Также напомним, что Кабмин Украины поддержал законопроект «О регулировании обращения растений рода конопли…», который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", — написал глава Минздрава Виктор Ляшко в своем Facebook.

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