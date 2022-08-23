Правоохранители все же прибыли на место. В США обезьяна случайно вызвала полицию по мобильному телефону 23 августа, 17:56 Твое лицо, когда случайно вызвал полицию (Фото:CNN)

В Калифорнии, США, обезьяна-капуцин позвонила по телефону на горячую линию полиции и случайно вызвала правоохранителей. Об этом пишет CNN.

Офис шерифа округа Сан-Луис-Обиспо 20 августа получил вызов 911, который внезапно прервался. Диспетчеры попытались перезвонить, но на звонок не ответили. Шериф отправил на место группу полицейских для расследования. Стражи порядка прибыли в офис Conservation Ambassadors, также известный как Zoo to You, в Пасо-Роблес, штат Калифорния. Там они выяснили, что никто из сотрудников не звонил по телефону в полицию.

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Оказалось, что 911 год набрала обезьяна-капуцин по имени Рут. Сотрудники офиса предполагают, что мобильный телефон животное нашло в зоопарке. Там тоже прокомментировали инцидент: «Пусть это станет назидательным уроком о том, что обезьяны не являются животными, которых следует держать как домашних питомцев! Они так любознательны, что никогда не знаешь, что может произойти!»

То, что Рут набрал именно 911, оказалось лишь забавным совпадением. По крайней мере, для всех, кроме полиции.

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