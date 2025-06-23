На Сумщине пенсионер ударил замороженной скумбрией депутата горсовета, ему вынесли приговор
В Ахтырке судили мужчину, который ударил депутата скумбрией (Фото: Ахтырский горрайонный суд)
В Ахтырке Сумской области судили 65-летнего пенсионера, который в супермаркете ударил по лбу замороженной скумбрией депутата горсовета.
Об этом 22 июня сообщило региональное медиа Сумские дебаты. Инцидент произошел 25 апреля 2024 года в супермаркете Маркетопт, что на улице Батюка в Ахтырке.
Между мужчинами возникла внезапная ссора, в ходе которой 65-летний мужчина схватил замороженную рыбу из корзины и ударил им депутата в лоб. В результате тот получил ушибленную рану и был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.
В судебном заседании обвиняемый вины не признал. Он рассказал, что в тот день приехал в супермаркет за покупками, а депутат сам подошел к нему и начал оскорблять, а еще — якобы пытался нанести удар в пах. Началась словесная перепалка и после оскорбительных слов, в том числе и в сторону его покойной матери, мужчина не сдержался, схватил из корзины большую замороженную рыбу (марокканку) и ударил своего оппонента.
Пенсионер утверждает, что крови не видел и считает гражданский иск о материальном и моральном ущербе необоснованным.
Кроме того, житель города рассказал, что имеет с потерпевшим давний конфликт еще со времен службы в полиции — якобы он способствовал заключению потерпевшего. Также по словам пенсионера, за несколько месяцев до инцидента обвиняемый подал заявление в соответствующие органы контроля о нарушении торговых правил депутатом, в результате чего последний получил штраф в размере 106 тысяч гривен.
Суд, заслушав свидетелей и исследовав видео с камер наблюдения магазина, назначил наказание в виде одного года пробационного надзора, обязав обвиняемого сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования с органами пробации.
Гражданский иск потерпевшего (только морального вреда было заявлено 50 тысяч гривен) частично удовлетворен — с обвиняемого взыскано:
— 4602,59 грн материального ущерба (расходы на лечение);
— 5000 грн моральной компенсации.
Общая сумма взыскания — 9602,59 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.