Отставка Резникова «приостановлена». Безуглую раскритиковали за «информационный шум» и непоследовательность 6 февраля, 14:19 Пользователи соцсетей обвинили Марьяну Безуглую в непоследовательности (Фото:Марьяна Безугла/Facebook)

Сообщения о предстоящей отставке министра обороны Алексея Резникова спровоцировали резонанс в украинском обществе, из-за чего кадровая перестановка была «приостановлена».

О том, что в ближайшие дни в Верховную Раду будет внесен вопрос о его увольнении по результатам заседания фракции Слуги народа рассказала ранее замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безугла.

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Когда же данное решение вызвало довольно скептическую реакцию украинцев, посчитавшим отставку Резникова несвоевременной, она заявила, что этот вопрос пока отложен.

По словам Безуглой, в преддверии новой встречи в формате Рамштайн и угрозы нового масштабного наступления РФ это может помешать обороноспособности страны.

Фото: Скриншот с Facebook

Однако такое объяснение вызвало недоумение пользователей, которые увидели в этом непоследовательность, отсутствие необходимой коммуникации среди представителей правящей партии и просто информационный шум.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Twitter

Информация о возможной отставке Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам, и подозрений нескольким топ-чиновникам ведомства по фактам хищений средств.



Сам же министр, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.