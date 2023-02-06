Отставка Резникова «приостановлена». Безуглую раскритиковали за «информационный шум» и непоследовательность

6 февраля, 14:19
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Пользователи соцсетей обвинили Марьяну Безуглую в непоследовательности (Фото:Марьяна Безугла/Facebook)

Пользователи соцсетей обвинили Марьяну Безуглую в непоследовательности (Фото:Марьяна Безугла/Facebook)

Сообщения о предстоящей отставке министра обороны Алексея Резникова спровоцировали резонанс в украинском обществе, из-за чего кадровая перестановка была «приостановлена».

О том, что в ближайшие дни в Верховную Раду будет внесен вопрос о его увольнении по результатам заседания фракции Слуги народа рассказала ранее замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безугла.

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Когда же данное решение вызвало довольно скептическую реакцию украинцев, посчитавшим отставку Резникова несвоевременной, она заявила, что этот вопрос пока отложен.

По словам Безуглой, в преддверии новой встречи в формате Рамштайн и угрозы нового масштабного наступления РФ это может помешать обороноспособности страны.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Однако такое объяснение вызвало недоумение пользователей, которые увидели в этом непоследовательность, отсутствие необходимой коммуникации среди представителей правящей партии и просто информационный шум.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
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Информация о возможной отставке Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам, и подозрений нескольким топ-чиновникам ведомства по фактам хищений средств.

Сам же министр, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Верховная Рада партия Слуга народа Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн Марьяна Безугла

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