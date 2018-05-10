Увековечили в серебре. Нацбанк выпустил монету Копание картошки - фото

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Художники описывают свою работу как иронический наив образов украинского архетипа
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Художники описывают свою работу как иронический наив образов украинского архетипа

Национальный банк Украины выпустил серебрянную коллекционную монету, на которой изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе - куст картофеля. Номинал монеты - 10 гривен. 

Художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук описывают свою работу как иронический наив образов украинского архетипа и ставят акцент на земле-кормилице, которая является одной исконных ценностей Украины. Симметричные золотые изображения мужчины и женщины образовуют сердце. 

Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В оборот она попадет 22 мая 2018 года. 

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