«Дронофобия». Один лишь звук беспилотника ВСУ заставляет солдат РФ бросать свои позиции — видео

5 апреля, 16:29
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Украинские дроны представляют для оккупантов серьезную угрозу (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Украинские дроны представляют для оккупантов серьезную угрозу (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Из-за постоянных атак украинских беспилотников у российских захватчиков развилась настоящая «дронофобия».

Такой диагноз им поставили военнослужащие ВСУ, обнародовав в соцсетях видео с соответствующей симптоматикой.

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На нем видно, как россияне бегут в панике со своих позиций, лишь услыхав вдали звуки приближающегося к ним БПЛА.

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Еще более забавными опубликованные кадры становятся благодаря веселым комментариям украинских бойцов.

«Насяльника! Насяльника! Там большой жужащий птиц прилетел!» — шутят военнослужащие, насмехаясь над «пушечным мясом» так называемой «второй армии мира».

Более того, нехватка у ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы привела к тому, что украинские дроны беспрепятственно летают над временно оккупированным Донецком, издеваясь над ПВО противника.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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