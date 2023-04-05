«Дронофобия». Один лишь звук беспилотника ВСУ заставляет солдат РФ бросать свои позиции — видео
Украинские дроны представляют для оккупантов серьезную угрозу (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)
Из-за постоянных атак украинских беспилотников у российских захватчиков развилась настоящая «дронофобия».
Такой диагноз им поставили военнослужащие ВСУ, обнародовав в соцсетях видео с соответствующей симптоматикой.
На нем видно, как россияне бегут в панике со своих позиций, лишь услыхав вдали звуки приближающегося к ним БПЛА.
Еще более забавными опубликованные кадры становятся благодаря веселым комментариям украинских бойцов.
«Насяльника! Насяльника! Там большой жужащий птиц прилетел!» — шутят военнослужащие, насмехаясь над «пушечным мясом» так называемой «второй армии мира».
Более того, нехватка у ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы привела к тому, что украинские дроны беспрепятственно летают над временно оккупированным Донецком, издеваясь над ПВО противника.