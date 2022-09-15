Визитная карточка области. В Киеве делегацию во главе с Урсулой фон дер Ляйен угостили арбузами из освобожденных сел Херсона 15 сентября, 17:50 Лучшие вкусности (Фото:Matti Maasikas)

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четверг, 15 сентября. Делегацию, которую она возглавила, угощали арбузами и дынями из освобожденных сел Херсонской области.

«Благодаря мужеству наших воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Вооруженным Силам Украины удалось освободить пять сел — Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд. Херсонская область является лидером по выращиванию арбузов и дынь. Херсонские арбузы известны своим качеством за пределами области — они, определенным образом, основной продукт области. Сегодня мы хотели бы угостить вас арбузами и дыням, выращенными в деоккупированных селах».

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Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас поделился фотографией арбузов и дынь. «Слюна изо рта и слезы из глаз. Зеленский предлагает дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области».



Отметим, что глава ЕК обсудила с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать украинские и европейские экономики и людей, пока Украина добивается прогресса на пути к вступлению в ЕС.



Напомним, что международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.



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