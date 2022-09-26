Генетические привычки. На Волыни осудили уроженца РФ, который под действием наркотиков выпал с третьего этажа, схватил мусорник и скрылся 26 сентября, 14:07 По «родине» соскучился, наверное (Фото:Tobias Tullius/Unsplash)

В Ковеле судили уроженца города Белогорск, Россия, который под действием наркотических препаратов выпал с третьего этажа жилого дома, схватил металлический мусорник и скрылся с ним. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам судебного решения, вор нанес ущерб ОСМД почти на 500 грн. Во время заседания мужчина вину признал и рассказал, что находился под действием наркотиков. Обвиняемый убеждал, что не видел и не слышал людей, пытавшихся остановить его.

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Суд исследовал записи с камер наблюдения и пришел к выводу, что мужчина виноват в воровстве. Учитывая неотбытую часть наказания по предварительному преступлению, обвиняемого лишат свободы на два года.

Напомним, что в Ровенской области будут судить 42-летнего уроженца России, укравшего знаки «направление поворота». Мужчина планировал продать украденные дорожные знаки, но ему помешала полиция.

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