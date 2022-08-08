Искал, в какой стороне Москва. В Ровенской области будут судить уроженца России, который крал дорожные знаки с направлением движения 8 августа, 21:47 Показывает, где Москва (Фото:Полиция Ровенской области)

В Ровенской области будут судить 42-летнего уроженца России, укравшего знаки «направление поворота». Мужчина планировал продать украденные дорожные знаки, но ему помешала полиция. Об этом сообщила пресс-служба ровенских правоохранителей.



За воровство в условиях военного положения мужчине грозит до восьми лет заключения.

“В ходе расследования установлено, что 42-летний уроженец России, житель села Ильпинь, имея не погашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления не стал. Следовательно, 25 мая около 22 часов, убедившись, что неподалеку никого нет, на автодороге по улице Мира в селе Ильпинь демонтировал и украл дорожный знак «направление поворота». Потом за пять дней подряд украл и остальные аналогичные указатели”, - говорится в сообщении полиции Ровенщины.

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Фото: Полиция Ровенщины

Согласно товароведческой экспертизе злоумышленник нанес департаменту по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОВА имущественный ущерб почти на три тысячи гривен. Похищенные знаки продать не успел – следователи изъяли их по месту жительства вора. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что недавно власти Эстонии приговорили к реальному тюремному сроку российского дальнобойщика Владимира Шилова, который пытался незаконно вывезти из страны три беспилотника для псковских десантников, воюющих в Украине.



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