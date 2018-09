Умный дом не пустил хозяина вовнутрь из-за изображения на футболке и отправил ему фото злодея

Умный дверной звонок Nest Hello увидел угрозу во владельце дома и не впустил его вовнутрь. Он сосканировал лицо с его футболки.

На курьезный случай обратило внимание издание Mashable.

Би Джи Мэй зашел в приложение, чтобы проверить, кого же испугался умынй звонок. Им оказался Бэтмен.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn — B.J. May (@bjmay) 17 сентября 2018 г.

"Мой Nest Hello автоматически закрыл входную дверь, когда увидел лицо, которое не смог распознать. Сегодня он не узнал меня, поэтому я зашел в приложение, чтобы разобраться и...."

Мэй открыл замок с помощью пин-кода, но к нему появилось несколько вопросов.

В комментариях у него спросили, почему бы не воспользоваться обычным замком и обычным ключем.

Keys. They are called keys. Old proven technology. Ancient Egypt. Why fix what isn't broken? — Gordon Pattie (@GWPattie) 18 сентября 2018 г.

"Ключи. Их называют ключи. Старая проверенная технология. Древняя как Египет. Зачем чинить то, что не сломано?"

Он ответил, что ему удобно впускать детей в дом удаленно с помощью приложения, не пользуясь ключами, которые они могут потерять или которые могут украсть.

We've found that it's quite handy to be able to let our kids in remotely via the app without issuing them keys that can be lost/stolen. — B.J. May (@bjmay) 18 сентября 2018 г.