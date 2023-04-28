Не стесняясь в выражениях. Соцсети жестко ответили на циничный пост минобороны РФ о массовом убийстве гражданских в Умани

28 апреля, 15:39
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Жертвами удара РФ стали около 15 человек, в том числе трое детей (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Жертвами удара РФ стали около 15 человек, в том числе трое детей (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Своим терактом в Умани, где в результате удара по многоквартирному дому были убиты более 15 мирных жителей, в том числе трое детей, РФ в очередной раз подтвердила свой статус террористического государства.

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Более того, после столь ужасающего военного преступления минобороны РФ еще и шокировало мир своим циничным постом в Telegram, в котором заявило, что ракета попала именно туда, куда они планировали — «точно в цель».

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В свою очередь соцсети, комментируя это заявление, буквально смешали с грязью, а то и с чем-то похуже, как сам кровавый режим Владимира Путина, так и «глубинный народ», представители которого зачастую отличаются еще большей жестокостью, чем их кремлевский хозяин.

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При этом в своем ответе россиянам пользователи не сдерживали эмоций и не стеснялись в выражениях, высказав все, то думают о РФ, ее гражданах, и тех, кто хоть как-то их поддерживает.

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Последствия удара РФ по Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS) Уничтожен целый подъезд. Последствия ракетного удара России по жилой многоэтажке в Умани — фоторепортаж

Согласно последним данным, в результате удара по жилому дому в Умани в четверг, 28 апреля, погибли 17 человек, еще 18 пострадали.

Кроме того, обстрелу подвергся также город Днепр.

Там жертвами российских захватчиков стали женщина и ее двухлетняя дочь.

В городе Украинка в Киевской области россияне попали в многоэтажку, пострадали двое человек.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Черкасская область Минобороны РФ Ракетные удары Умань Военные преступления Война России против Украины

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