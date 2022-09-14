Получила желейные пенисы. Ультраправая партия Германии неудачно заказала конфеты в форме своего логотипа 14 сентября, 21:02 «Альтернатива есть» (Фото:Spiegel)

Отделение ультраправой партии Альтернатива для Германии в Нижней Саксонии, где в октябре пройдут выборы, получило желейные пенисы вместо конфет, которые хотело использовать в предвыборной кампании. Об этом пишет издание Spiegel.

Идеей для конфет был логотип партии – красная изогнутая стрелка. А лакомство больше напоминает по форме мужской половой орган. На упаковке, в которую были упакованы желейные конфеты, написано: "Альтернатива есть. Вы просто должны ее выбрать".

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Лидер парламентской группы Альтернативы для Германии в городском совете Берлина Антонин Броусек подверг критике идею однопартийцев из Нижней Саксонии и ее реализацию, заявив, что конфеты "совершенно непригодны для серьезного продвижения" политической силы.

Выборы в федеральной земле должны пройти 9 октября. По последним данным, Альтернатива для Германии получит на них только 7%, так что существует шанс, что ее могут не избрать в парламент Ганновера.

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