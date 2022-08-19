Совершенно справедливо. В Укрзализныце в шутку сообщили, что не будут продавать билеты людям, которые берут в дорогу вареные яйца 19 августа, 17:36 А за что соленые огурцы? (Фото:Скриншот из телеграмм-канала)

В телеграмм-канале главы управления АО Укрзализныци Александра Камышина в шутку рассказали, что не будут продавать билеты на поезда людям, которые берут с собой в дорогу вареные яйца и огурцы.

«Загрузили вчера первый релиз нашего приложения с исправлением очень важной, я бы сказал, даже критической ошибки», — пишет Камышин.

На скриншоте приложение Укрзализныци в App Store. В описании к приложению прописано: «Исправили несколько ошибок, сделали пользование более комфортным и попросили никогда не продавать билеты в ваш вагон пассажирам, берущим в дорогу вареные яйца и соленые огурцы».

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Чем не угодили огурцы — неизвестно, но за вареные яйца сердечная благодарность.

Напомним, что 7 августа в Украине отмечают День работника железнодорожного транспорта. С начала полномасштабного вторжения поездами Укрзализныци удалось эвакуировать более 4 млн украинцев, работники преданно выполняют свою работу под обстрелами, встречают иностранных политиков и ежедневно двигаются по путям к победе. НВ собрал праздничную подборку постов об украинских железнодорожниках.

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