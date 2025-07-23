SMM-менеджеры аккаунтов Укрпочты и Новой почты в шутку потроллили друг друга в социальной сети Threads и покорили сеть.

Соответствующее сообщение появилось в соцсети 22 июля. В аккаунте Укрпочты поздравили своих конкурентов с регистрацией и написали: «О, мы заметили нашу милую Новую почту на просторах Threads. Радуемся, что через два года дождались», — написали авторы публикации.

В ответ SMM-менеджеры, которые ведут аккаунт Новой почты, поблагодарили и ответили, что «наконец-то и они подождали», имея в виду то, что украинцы долго ждут свои посылки.

Сообщение Укрпочты / Фото: Скриншот

Ответ Новой Почты / Фото: Скриншот

Эту «коммуникационную перепалку» поняли и SMM-щики других известных украинских брендов и «вставили свои пять копеек» в обсуждение.

Так от аккаунта ДТЭК появился комментарий: «Я пока не включаюсь в эту вечеринку. А знаете почему? Жду розетку. Без нее не включишься», — говорится в комментарии, в котором тегнули также Rozetka.

«Вот это у вас любовь», — добавил свой комментарий аккаунт Киевстар. Представители мультимаркета Аврора в соцсетях «поздравили Новую Почту в семье», а от Work.ua выразили радость, что «все теперь есть в Threads».

«Вам вероятно интересно, зачем я вас здесь всех собрал… Устраивайтесь поудобнее», — вмешались в обсуждение SMM-щики магазина презервативов.

За день сообщение набрало более 11 тысяч лайков, а комментарий Новой Почты — почти 11 тысяч. В общем пользователям понравилось сообщение и манера коммуникации между двумя брендами-конкурентами. В комментариях в основном посмеялись с такой шутливой перепалки.

Комментарий пользователя / Фото: Скриншот