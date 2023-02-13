Боец ВСУ играет музыку, используя в качестве инструментов оружие — видео

13 февраля, 16:32
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Номер Александра Селезнева посвящен всем украинским защитникам и защитницам (Фото:Скриншот видео t.me/GeneralStaffZSU)

Номер Александра Селезнева посвящен всем украинским защитникам и защитницам (Фото:Скриншот видео t.me/GeneralStaffZSU)

В руках украинских военных даже оружие может превратиться в музыкальные инструменты.

Подтверждением этому служит видео от бойца ВСУ Александра Селезнева из Оркестра почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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Для исполнения своей номера Unexpected Counterattack он использовал РПГ-7, автомат АК-74, переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и пару магазинов.

Как отметили в Генштабе ВСУ, композиция Селезнева посвящена «нашим храбрым защитникам и защитницам!».

https://twitter.com/tweetsNV/status/1625133707093848067?s=20&t=rd4bdSuLTfrAAiJCJjPE3Q
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Оружие Украинские военные Война России против Украины

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