Боец ВСУ играет музыку, используя в качестве инструментов оружие — видео 13 февраля, 16:32 Номер Александра Селезнева посвящен всем украинским защитникам и защитницам (Фото:Скриншот видео t.me/GeneralStaffZSU)

В руках украинских военных даже оружие может превратиться в музыкальные инструменты.

Подтверждением этому служит видео от бойца ВСУ Александра Селезнева из Оркестра почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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Для исполнения своей номера Unexpected Counterattack он использовал РПГ-7, автомат АК-74, переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и пару магазинов.

Как отметили в Генштабе ВСУ, композиция Селезнева посвящена «нашим храбрым защитникам и защитницам!».