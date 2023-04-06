Не оставил в беде. Украинский военный спас ежика — видео

6 апреля, 13:54
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Животное оказалось в ловушке и рисковало погибнуть (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Животное оказалось в ловушке и рисковало погибнуть (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Украинские военные готовы прийти на помощь не только оказавшимся в беде людям, но и братьям нашим меньшим.

В соцсетях появилось видео спасения одним из бойцов Сил обороны ежика.

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Забравшись в поисках пищи в обрезанную пластиковую бутылку, он застрял в ней, рискуя погибнуть.

Видео дня

К счастью, один из воинов заметил несчастное животное, и вызволил его из ловушки с помощью ножа, после чего отпустил на волю.

«Не разбрасывайте, пожалуйста, мусор. От этого страдают такие вот животные», — призвал военный.

https://twitter.com/Lyla_lilas/status/1643728778202427392
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Экология Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Природа Животные

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