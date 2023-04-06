Не оставил в беде. Украинский военный спас ежика — видео
Животное оказалось в ловушке и рисковало погибнуть (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)
Украинские военные готовы прийти на помощь не только оказавшимся в беде людям, но и братьям нашим меньшим.
В соцсетях появилось видео спасения одним из бойцов Сил обороны ежика.
Забравшись в поисках пищи в обрезанную пластиковую бутылку, он застрял в ней, рискуя погибнуть.
К счастью, один из воинов заметил несчастное животное, и вызволил его из ловушки с помощью ножа, после чего отпустил на волю.
«Не разбрасывайте, пожалуйста, мусор. От этого страдают такие вот животные», — призвал военный.