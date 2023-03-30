«Он умер как крыса». Украинский военный сумел разблокировать телефон убитого оккупанта и связаться с его женой — видео 30 марта, 10:29 Владелец смартфона был ликвидирован во время бегства с позиций (Фото:Коллаж NV)

Украинскому военному удалось получить доступ к смартфону ликвидированного оккупанта и пообщаться с его женой.

При этом особого труда для него это не составило, поскольку российский захватчик не сумел придумать себе более сложного узора для разблокировки гаджета, чем фашистский символ «Z».

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В переписке с женой захватчик по имени Андрей рассказывал о своем страхе перед предстоящим наступление ВСУ, а также жаловался на так называемый «дружественный огонь» артиллерии и вранье командования, которое все никак не проведет ротацию.

«На Донецком направлении хоть силы нормальные. И техника, и арта нормальная. И людей дох*уя. Их там снабжают. А у нас просто них*я. Одни автоматы, нах*й», — рассказал оккупант.

Когда же его жене сообщили, что теперь она вдова, то в ответ россиянка заявила, что ее Андрей умер якобы как «герой».

Впрочем, правда оказалась совсем не такой.

«Что ты себе придумала? Твой муж, как крыса, как шавка просто съеб*вал с позиций. Просто бежал, нах*й, в страхе», — рассказал украинский боец о позорной смерти ее мужа.