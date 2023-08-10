Боец ВСУ подружился с любопытной лисой — видео

10 августа, 12:27
Поделиться:
Вероятно, животное забрело на позиции ВСУ в поисках пищи (Фото:Коллаж NV)

Вероятно, животное забрело на позиции ВСУ в поисках пищи (Фото:Коллаж NV)

Поскольку позиции украинских военных часто находятся в различных зарослях далеко от человеческих жилищ, то их гостями часто становятся разные дикие животные.

Читайте также:
Боец ВСУ обнаружил у себя в униформе гнездо с отложенными яйцами — фото

Так, один из военнослужащих ВСУ опубликовал в соцсетях видео своего знакомства с чрезвычайно любопытной лисой.

Вероятно, животное забрело на позиции украинских защитников в поисках пищи, но потом заинтересовалось отдыхавшим на каремате бойцом.

Видео дня

Сначала лиса осторожно подобралась к нему сзади, а потом начала осторожно обнюхивать его голову.

Ее поведение очень позабавило солдата, и, возможно, это стало началом крепкой дружбы, особенно, если у него нашлись для своей новой знакомой какие-то угощение.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1689572301333782528
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Лиса Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X