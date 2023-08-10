Боец ВСУ подружился с любопытной лисой — видео 10 августа, 12:27 Вероятно, животное забрело на позиции ВСУ в поисках пищи (Фото:Коллаж NV)

Поскольку позиции украинских военных часто находятся в различных зарослях далеко от человеческих жилищ, то их гостями часто становятся разные дикие животные.

Так, один из военнослужащих ВСУ опубликовал в соцсетях видео своего знакомства с чрезвычайно любопытной лисой.

Вероятно, животное забрело на позиции украинских защитников в поисках пищи, но потом заинтересовалось отдыхавшим на каремате бойцом.

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Сначала лиса осторожно подобралась к нему сзади, а потом начала осторожно обнюхивать его голову.

Ее поведение очень позабавило солдата, и, возможно, это стало началом крепкой дружбы, особенно, если у него нашлись для своей новой знакомой какие-то угощение.