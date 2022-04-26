Вместо всяких там ЧБД. Подборка украинского стендапа в военное время

26 апреля, 18:42
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Украинские стендаперы рассказывают о жизни в условиях войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинские стендаперы рассказывают о жизни в условиях войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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Какой отличный день, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.

Андрей Озарков о реакции его папы на сиреную воздушной тревоги.

@andrew.ozarkiv Не нехтуйте сиренами🙏☝️#андрійозарків #lvivcitystandup #стендапукраїна #стендапукраїнською #рекомендації #comedy #follow #тренд #repost #тренд #сирена #повітрянатривога #ukraine #українськийгумор #рек #зсу🇺🇦 ♬ оригінальний звук - andrew.ozarkiv

Коля Капишон уже придумал, какие открытки можно отправлять родственникам из России.

@lvivcitystandup Маєте родичів на роzzii?🤡#lvivcitystandup @Коля Капішон #стендапукраїнською #стендапукраїна #рекомендації #follow #repost #follower #standupukraine #укриття #укриттяльвів #львівтікток #родичізросії #чорнобиль #чаес #top #колякапішон ♬ оригінальний звук - lvivcitystandup

Дмитрий Тютюн рассказал историю о снаряде, который попал ему во двор в Харькове.

Видео дня
@dmytro_tyutyun З ураїнця лайк, з харків’янина репост✌️🇺🇦 #стендап #гумор #україна #війна #дмитротютюн ♬ оригінальний звук - Дмитро Тютюн

Юля Резничок поделилась своей исповедью в церкви.

@ula_ulala а от і мої виступи. буду деколи закидати, якшо ви не проти;) #стендап #стендапукраїнською #українськийтікток #жарти #гумор #гуморукраїнською #прикол #галичина #сміх #україна #священник ♬ оригінальний звук - Юля Різничок

Саша Лопушанский рассказал о своем походе к укрытию.

@lvivcitystandup Були в такій ситуації😲? #сашколопушанський #lvivcitystandup #стендапукраїнською #стендапукраїна #рекомендації #тренд #follow #follower #repost #standupukraine #укриття #укриттяльвів #репост ♬ оригінальний звук - lvivcitystandup

Дмитрий Носов насмешил зрителей историей жизни с девушкой во время войны.

@molodiydmytro Життя з дівчиною під час війни #стендапукраїнською #стендап #Україна #гумор ♬ оригінальний звук - Дімка Носов

Евгений Королько о конспирации во время звонков в военное время.

@yevhen_ko Ніхто не знає де. #стендапукраїнською #стендапукраїна #рекомендації #мама ♬ оригінальний звук - Євген Королько

Слава Бу рассказал о своем переезде из Херсона в Киев.

@slava_boo #стендапукраїна #стендап #херсон #байрактар #стендапукраїнською #війна #блокпост ♬ оригинальный звук - slava_boo

Напомним, что в TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Чорновила, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Видео TikTok

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