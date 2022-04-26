Вместо всяких там ЧБД. Подборка украинского стендапа в военное время
Украинские стендаперы рассказывают о жизни в условиях войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Какой отличный день, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.
Андрей Озарков о реакции его папы на сиреную воздушной тревоги.
Коля Капишон уже придумал, какие открытки можно отправлять родственникам из России.
Дмитрий Тютюн рассказал историю о снаряде, который попал ему во двор в Харькове.
Юля Резничок поделилась своей исповедью в церкви.
Саша Лопушанский рассказал о своем походе к укрытию.
Дмитрий Носов насмешил зрителей историей жизни с девушкой во время войны.
Евгений Королько о конспирации во время звонков в военное время.
Слава Бу рассказал о своем переезде из Херсона в Киев.
Напомним, что в TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Чорновила, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.
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