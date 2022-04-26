Вместо всяких там ЧБД. Подборка украинского стендапа в военное время 26 апреля, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Украинские стендаперы рассказывают о жизни в условиях войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Какой отличный день, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.

Андрей Озарков о реакции его папы на сиреную воздушной тревоги.

Коля Капишон уже придумал, какие открытки можно отправлять родственникам из России.

Дмитрий Тютюн рассказал историю о снаряде, который попал ему во двор в Харькове.

Видео дня

Юля Резничок поделилась своей исповедью в церкви.

Саша Лопушанский рассказал о своем походе к укрытию.

Дмитрий Носов насмешил зрителей историей жизни с девушкой во время войны.

Евгений Королько о конспирации во время звонков в военное время.

Слава Бу рассказал о своем переезде из Херсона в Киев.

Напомним, что в TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Чорновила, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.



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