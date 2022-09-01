«Якщо захочу — я буду у топі». 10-летний рэпер Лил Чипсик выпустил на всех стриминговых платформах свой трек, ранее завирусившийся в TikTok 1 сентября, 15:06 Лил Чипсик собственной персоной (Фото:Скриншот с видео)

Школьник из Украины под ником Лил Чипсик выпустил свой дебютный трек с одноименным названием. Ранее отрывок из песни завирусился в TikTok, пользователи сняли под нее более 20 тысяч видео. Теперь композицию можно послушать на всех стриминговых платформах.

Презентовали трек на странице продюсера мальчика и его старшего брата под ником YungKerya.

Мальчик зачитал о том, что он из Украины «и она голая, я люблю Колу, щупаю попу, если захочу — я буду в топе». Именно этот отрывок понравился пользователям.

Видео дня

Послушать песню можно также в YouTube и на других платформах.

Напомним, что НВ ранее делал подборку видео от пользователей под песню Лил Чипсика.

Также украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню «Несмачний мед» на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok на почти 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.

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