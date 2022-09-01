«Якщо захочу — я буду у топі». 10-летний рэпер Лил Чипсик выпустил на всех стриминговых платформах свой трек, ранее завирусившийся в TikTok

1 сентября, 15:06
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Лил Чипсик собственной персоной (Фото:Скриншот с видео)

Лил Чипсик собственной персоной (Фото:Скриншот с видео)

Школьник из Украины под ником Лил Чипсик выпустил свой дебютный трек с одноименным названием. Ранее отрывок из песни завирусился в TikTok, пользователи сняли под нее более 20 тысяч видео. Теперь композицию можно послушать на всех стриминговых платформах.

Презентовали трек на странице продюсера мальчика и его старшего брата под ником YungKerya.

@yungkerya інст: yungkerya #українськийтікток #лілчіпсік #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #україна #українськамузика #українськийреп ♬ ліл чіпсік - ліл чіпсік & blessbaby & YungKerya

Мальчик зачитал о том, что он из Украины «и она голая, я люблю Колу, щупаю попу, если захочу — я буду в топе». Именно этот отрывок понравился пользователям.

Видео дня

@kooreetsk #💙💛 #💛💙 #ukraine ♬ ліл чіпсік - yung kerya
@dimartdi

♬ ліл чіпсік - yung kerya
@galin.andriy

♬ ліл чіпсік - yung kerya

Послушать песню можно также в YouTube и на других платформах.

https://www.youtube.com/watch?v=VCsnGD3l814

Напомним, что НВ ранее делал подборку видео от пользователей под песню Лил Чипсика.

Также украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню «Несмачний мед» на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok на почти 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Музыкант Рэп Украинская музыка TikTok

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